“Alessandro Vitali, dirigente comunale del Popolo della Famiglia a Faenza, commenta la reinstallazione del Velox sulla circonvallazione: “La rapidità con cui è stato ripristinato il Velox sulla circonvallazione in una ventina di giorni fa intendere che se si vogliono raggiungere obiettivi in breve tempo allora si può fare.

Vorremmo che questa celerità fosse dedicata anche alle altre criticità della Città. La misura repentina di ripristino la dice lunga su quanto quel dispositivo, come gli altri disposti in città, siano un elemento di sicurezza per il comune più che per gli automobilisti. Si parla infatti di sicurezza economica per i bilanci comunali!

Per i cittadini invece attendiamo di vedere avviati i lavori e le opere davvero cruciali per quel tratto di strada, prima di tutti lo spartitraffico.

Dal sito del comune di Faenza si evince che dai Fondi PNRR siamo due gli interventi previsti per la tangenziale: il primo, da 140 Mila euro, destinato al consolidamento delle mura della circonvallazione.

Il secondo, piú robusto, 775 Mila euro, prevede invece la riqualificazione e messa in sicurezza della circonvallazione. In questo ultimo caso, se come dagli ultimi studi (vorremmo sapere quanto pagati), non sarà possibile costruire lo spartitraffico, ci chiediamo in cosa consistano. Speriamo in una migliore illuminazione, nuovi guard rail.

Resta tuttavia una riflessione: il Velox in venti giorni è stato rialzato. Uno spartitraffico assente in così tanti anni è davvero senza spiegazione. Un vero peccato.”