L’Unione dei Comuni della Raomagna Faentina comunica le seguenti modifiche alla viabilità dovute a lavori rifacimento fognature previste a Faenza in via Ugolino d’Azzo Ubaldini e via San Nevolone:

in via Ugolino d’Azzo Ubaldini divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli;

in via Ugolino d’Azzo Ubaldini divieto di transito per tutti i veicoli eccetto mezzi di soccorso ed emergenza e veicoli provenienti o diretti agli accessi carrabili della via, per i quali viene istituito il doppio il doppio senso di circolazione;

in via San Nevolone nel tratto compreso tra l’intersezione con via XX Settembre e l’intersezione con via Ugolino d’Azzo Ubaldini: senso unico di marcia con direzione Firenze – Ravenna;

in via Ugolino d’Azzo Ubaldini all’intersezione con via San Nevolone per i veicoli circolanti con direzione di marcia Forlì-Bologna: obbligo di svolta a destra;