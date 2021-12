Inaugurata la nuova sede in piazza Kennedy di Accademia di Belle Arti e Istituto Verdi | VIDEO

Inaugurata la nuova sede in piazza Kennedy dell’Accademia di Belle Arti e dell’Istituto Superiore di studi Musicali Giuseppe Verdi. Le aule, in realtà, sono già frequentate dagli studenti dell’istituto musicale da inizio anno accademico per i corsi collettivi.

Per i nuovi locali, 2.150 metri quadrati, il Comune di Ravenna ha stipulato un contratto di locazione di 12 anni con la Banca Monte dei Paschi di Siena, proprietaria dell’immobile.

Nella nuova sede, oltre alle lezioni, si svolgeranno conferenze, attività espositive e iniziative musicali. Già presente una mostra che coinvolge otto accademie tra Italia e Spagna: “Il libro ha radici e semi”.

Per entrambi gli istituti, ma soprattutto per l’Accademia, fondamentale l’approdo nel pieno centro storico di Ravenna