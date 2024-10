I rappresentanti delle segreterie confederali e di categoria di Cgil, Cisl e Uil sono stati ricevuti questa mattina a Roma, al ministero delle Imprese e del Made in Italy, per discutere della vertenza riguardante il destino delle lavoratrici e e dei lavoratori dell’Ex Farmografica di Cervia.

Al termine del confronto, i sindacalisti Saverio Monno di Slc Cgil, Stefano Gregnanin di Fistel Cisl e Ryan Paganelli di Uilcom Uil hanno espresso soddisfazione per l’esito dell’incontro: “Abbiamo colto con soddisfazione l’orientamento positivo del ministero per una rapida risoluzione della vertenza. Il ministero ci ha confermato di essere stato costantemente in contatto con la Regione Emilia Romagna e di avere ricevuto dalle strutture regionali continui aggiornamenti sulla vicenda. La speranza è che le interlocuzioni tra Governo e Regione possano proseguire su basi di estrema concretezza e produrre presto la svolta tanto attesa da un intero territorio che segue questa vicenda con il fiato sospeso da quasi un anno e mezzo. Nelle prossime settimane, auspichiamo, il ruolo di Ministero e Regione sia determinante per arrivare rapidamente a un lieto fine dopo mesi di preoccupazioni e rivendicazioni di lavoratrici, lavoratori, sindacati e istituzioni, per la vicenda che ha coinvolto una delle principali realtà produttive del territorio cervese”.