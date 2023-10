Nel primo pomeriggio di oggi nell’area agricola lungo via Reale, tra Voltana e Lavezzola, ha preso fuoco un capannone agricolo con dentro rotoballe e materiale di varia natura. L’incendio sembra sia partito da stracci collocati all’esterno. Non risultano persone ferite, sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco arrivati da Ravenna, Lugo e Ferrara ed anche i soccorritori del 118. Lo spegnimento è tuttora in corso.