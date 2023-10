E’ stato inaugurato il nuovo parco giochi della Scuola dell’infanzia di Castiglione di Cervia.

Alla cerimonia erano presenti il Sindaco Massimo Medri, l’Assessore alla scuola Cesare Zavatta, la Dirigente scolastica IC1Cristina Ambrogetti.

Hanno partecipato anche i bambini della scuola dell’infanzia di Castiglione.

Il nuovo parco è dotatodi moderni giochi per bambini di diverse tipologie per lo svolgimento di più attività, accattivanti anche sotto il profilo estetico e ludico.

Il progetto ha privilegiato la sicurezza dei bambini, l’inclusività e la socializzazione, con scelte di gestione degli spazi comuni e anche la valorizzazione delle aree verdi scolastiche.

Nell’occasione è stata scoperta anche una targa in ricordo di Otello Solfrini benefattore nei confronti della scuola.

L’Assessore Cesare Zavatta ha dichiarato: “L’amministrazione comunale è sempre stata particolarmente attenta alle esigenze delle scuole e in questo caso il nuovo parco giochi è un luogo necessario e importante per la crescita e la socializzazione dei bambini. In particolare ringraziamo la famiglia Solfrini che col lascito testamentario di Otello ha regalato uno dei giochi più significativi del parco e altre risorse a disposizione della scuola”.