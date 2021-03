L’Ausl Romagna ha iniziato ad usare le scorte delle seconde dosi per accelerare la campagna vaccinale

Per accelerare la campagna vaccinale, l’Ausl Romagna ha iniziato ad usare le dosi di vaccino precedentemente accantonate poiché riservate alle seconde dosi. È un sottile equilibrio quello sul quale si stanno muovendo le aziende sanitarie per organizzare la campagna vaccinale coi i vaccini che ancora tardano ad arrivare mentre i contagi sono tornati a crescere in maniera preoccupante. La decisione dell’Ausl Romagna è però frutto dell’arrivo, atteso per aprile, di un sostanzioso numero di vaccini: solo in questi giorni, ad esempio, sono stati annunciati 7 milioni di dosi in tutto il Paese.