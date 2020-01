Inseguimento ad alta velocità lungo la via Emilia nel pomeriggio di venerdì. In fuga un tunisino 41enne, residente nel ravennate, arrestato poi con l’accusa di spaccio, dietro i carabinieri della Sezione Operativa e del Radiomobile della Compagnia di Forlì.

L’uomo, già noto alle forze dell’ordine per precedenti in fatto di droga, è stato visto transitare dai militari lungo la via Emilia al volante di un’auto di grossa cilindrata. A quel punto è iniziato l’inseguimento. Una volta raggiunto, il 41enne si è dimostrato subito molto agitato. I militari hanno così perquisito il veicolo trovando sotto il sedile una busta di plastica con 5 involucri da 100 grammi di eroina. Lo stupefacente è stato sequestrato e l’uomo è stato condotto nel carcere di Ravenna a disposizione dell’autorità giudiziaria.