Sabato 23 dicembre, alle ore 18:30, a cura di ADVS Fidas Ravenna, i donatori di sangue dell’ospedale di Ravenna, piazza San Francesco sarà illuminata di nuovo dalle fontane pirodanzanti, una performance di fuoco, luci, musica e acqua che ogni anno incanta i ravennati.

Vi ricordiamo che il Villaggio di Natale dei donatori di sangue è aperto tutti i giorni in Piazza San Francesco dalle ore 15:00 con vin brulè, thè caldo, pandoro, dolci, palloncini per i più piccoli e tanta musica. Tutto il ricavato verrà utilizzato per la promozione della donazione di sangue, un gesto salvavita che porta via solo poco tempo ma che può salvare tantissime vite.

Al Villaggio si possono anche acquistare i biglietti della Lotteria della Befana 2024 al costo di € 2,50, quest’anno il primo premio è una bellissima Citroen C3 Pure Tech. L’estrazione è fissata per il 6 gennaio 2024 sempre in Piazza San Francesco alle ore 16:30.

Per il programma completo degli eventi di Natale promossi da ADVS Ravenna visita il sito www.advsravenna.it o segui la pagina Facebook ADVS Ravenna.