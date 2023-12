Gli auguri di Natale del coro dell’ospedale di Faenza

Il concerto di Natale sullo scalone monumentale dell’ospedale di Faenza diventa sempre più ricco. A fianco del mattatore Francesco De Pasquale, aumentano i musicisti. Sui gradini che portano al primo piano si aggiungono sempre nuovi coristi. Insieme a medici, infermieri e dipendenti dell’ospedale, anche volontari delle associazioni e qualche amichevole intruso da Ravenna.

Si canta anche quest’anno per un processo di umanizzazione della vita ospedaliera. Si canta per i pazienti, si canta per i visitatori, si canta per chi in ospedale lavora. Si canta con il pensiero all’alluvione.