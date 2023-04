Oggi presso la sede dell’associazione in Via Leonardo da Vinci 11 a Faenza si è tenuta l’inaugurazione ufficiale di due nuovi mezzi adibiti al trasporto sanitario. All’evento era presente una nutrita rappresentanza dell’amministrazione comunale oltre ad altre autorità: l’assessore al Welfare Davide Agresti, l’assessore al Bilancio e Lavori Pubblici Milena Barzaglia, l’assessore alla Sicurezza Massimo Bosi, il Presidente del Consiglio Comunale Niccolò Bosi, il Consigliere Juri Montechian, la Consigliera regionale Manuela Rontini, oltre a Bruno Gobbi e Sabrina Severi di Anpas Emilia Romagna. Erano inoltre presenti delegati di numerose pubbliche assistenze della regione, oltre ad alcuni rappresentanti del Centro di Protezione Civile di Faenza ed altre associazioni del

L’evento è stato anche un momento per ringraziare l’impegno costate e quotidiano dei volontari dell’associazione, che grazie alla loro preparazione, formazione e alla loro cura verso il prossimo consentono alla cittadinanza di poter avere un servizio di trasporto e assistenza sanitaria sicuro e tutelato. Hanno contribuito all’acquisto anche le donazioni dei cittadini e il contributo dell’impresa Melandri autotrasporti di Faenza.

L’intervento del presidente Ballardini Stefano “La nostra associazione si è costituita solamente 10 anni fa ma in questo tempo ha consolidato una presenza sul territorio molto importante per la cittadinanza, grazie all’impegno e dedizione costante dei suoi 80 attuali volontari. I numeri del 2022 parlano chiaro: sono stati effettuati circa 5000 trasporti sanitari di cui 1400 in auto per un totale di 235.000 chilometri percorsi, realizzati grazie all’impiego di 20.000 ore di servizio dei volontari suddivise tra attività di trasporto e assistenza, trasporti e servizi per il sociale, formazione alla cittadinanza, gestione e direzione dell’associazione. Gli ultimi tre anni seguiti allo scoppio della pandemia Covid hanno stravolto tutto il settore sanitario ma nonostante questo e nonostante tutti i problemi abbiamo sempre garantito il nostro servizio. Inoltre, ad inizio 2023 è stato concluso con successo il percorso di accreditamento regionale come struttura abilitata al soccorso e trasporto infermi. Il ringraziamento più grande va a tutte quelle persone che quotidianamente smettono i panni di comuni cittadini per indossare una divisa in cui credono e per mettersi al servizio del prossimo in cambio di un GRAZIE”

Ogni anno nel mese di settembre l’associazione organizza un corso di primo soccorso gratuito aperto alla cittadinanza, per poi proseguire con la formazione tecnica dei cittadini che vogliono proseguire intraprendendo l’avventura di diventare volontari soccorritori.