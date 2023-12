Ammonta a 284.487 euro l’investimento deliberato oggi dalla giunta per l’installazione di sei portali per il controllo elettronico del transito dei mezzi pesanti nell’area territoriale 3 Darsena.

Il progetto prevede appunto l’installazione di sei varchi, dotati di telecamere in grado sia di individuare i mezzi pesanti/ingombranti che di leggere le targhe.

“Si tratta di un impegno – dichiarano il sindaco Michele de Pascale e l’assessora ai Lavori pubblici Federica Del Conte – che ci eravamo presi con la cittadinanza e al quale era più che doveroso dare seguito, dato il pericolo che i transiti vietati dei mezzi pesanti comportano in particolare per i residenti della zona di viale Mattei”.

Due dei sei varchi saranno collocati, all’interno del centro abitato, appunto in viale Mattei, uno in ingresso da via Sant’Alberto, percorsa la rotatoria Svezia, e uno in ingresso dalla rotatoria dei Mosaicisti, per i mezzi che entrano su viale Mattei da via Romea Nord, percorrendo la rotatoria Montecarlo.

Gli altri quattro saranno posizionati in via Trieste, in uscita dalla rotatoria Finlandia, direzione rotatoria Danimarca; in via delle Industrie, in uscita dalla rotatoria Belgio, direzione rotatoria Cipro; in via della Chimica, in uscita dalla rotatoria Belgio, direzione rotatoria Montecarlo; in via Romea Nord, in uscita dalla rotatoria Montecarlo, direzione rotatoria Cipro.

Ogni varco sarà preceduto da adeguata cartellonistica di preavviso, indicante il divieto di accesso per i mezzi pesanti e l’opportuno percorso alternativo.