L’appello di Clama: “Cerchiamo un ricovero per gatti e cani abbandonati. Sono troppi”

Un rifugio, una casa per cani e gatti anziani o malandati. Poche unità, non un numero eccessivo. È l’appello che lancia a Ravenna l’associazione Clama, l’Associazione Volontari Animalisti, che nell’ultimo periodo non riesce più a provvedere ai molti animali presi in cura, fra abbandoni e rinunce di proprietà. Quotidiane le richieste che arrivano all’associazione da parte di proprietari che vogliono sbarazzarsi del proprio animale. In tutta risposta l’associazione tenta percorsi di mediazione, aiuto, ma sempre più spesso è costretta a farsi carico del cane o del gatto. E i fondi iniziano a scarseggiare. Da qui la richiesta di aiuto per trovare persone fidate, che non lascino poi l’animale alla prima persona di passaggio come già avvenuto in passato.