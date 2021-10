“Cari Ravennati, é giunto il momento di fare una scelta. Una scelta tra il passato segnato dalla incapacità amministrativa e il nuovo, rappresentato dalla Lista La Pigna e dalle altre 4 liste civiche ravennati che sostengono la mia candidatura a Sindaco di Ravenna.

Vi sono 11 candidati ma l’unica donna candidata a Sindaco sono io.

Una Ravenna guidata da una donna, ravennate, determinata e innamorata di questo splendido territorio porta maggiore sensibilità, amore per Ravenna, il forese e i lidi .

Unica candidata donna che ha già maturato esperienza istituzionale, che conosce perfettamente la macchina comunale e che ha già dato ampia prova di offrire soluzioni ai problemi del nostro Comune.

Desidero una comunità dove le donne siano apprezzate e valorizzate per le proprie capacità e il proprio merito, senza alcun favoritismo ma anche senza penalizzazioni pregiudiziali.

Pronta a mettere a disposizione la capacità, che solo le donne hanno, di gestire con pragmatismo e allo stesso tempo cura, ogni esigenza.

Il 3 e 4 Ottobre infatti abbiamo la possibilità di fare la storia di questa città. Di scrivere un futuro diverso per Ravenna, per i nostri Lidi, per il nostro Forese. Lo dobbiamo a noi stessi!

Un futuro fatto di rilancio economico con saracinesche che tornano ad alzarsi e nuove aziende che aprono. Fatto di rinascita culturale, ripresa del turismo, rinnovamento sociale.

Nuove opportunità per i nostri giovani, servizi migliori per i nostri anziani e per i concittadini in difficoltà.

Una Ravenna che ritrova la sua bellezza, il suo ritmo placido e vivace allo stesso tempo: che ritrova il sorriso.

E’ per rivedere questo volto di Ravenna che io, assieme ai candidati delle liste che mi sostengono come Sindaco di Ravenna, ci battiamo.

E’ per tornare a vedere il vero volto di Ravenna che lavoriamo ogni giorno. Senza sosta.. E’ in questo che noi crediamo.

Non offriamo a chi da oltre 60 anni soffoca la nostra città, l’arma della rassegnazione; non offriamo lo scoramento che toglie la voglia di andare a votare.

Perché la nostra meravigliosa città e il nostro splendido territorio aspettano solo una boccata di aria fresca. Quella che solo noi Ravennati, con il nostro voto, possiamo restituire loro.

Il 3 e 4 Ottobre andiamo a votare. Scegliamo il nostro Sindaco, non in base al simbolo del partito, ma in base alla persona.

Facciamo grande Ravenna. Insieme.”

Veronica Verlicchi (La Pigna)