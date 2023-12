Week end intenso e ricco di soddisfazioni per i giovani schermidori della scherma faentina, che hanno partecipato a gare di alto livello, sia interregionali che internazionali.

Sabato la tredicenne Virginia Baraccani, cat allieve, si è fatta onore partecipando all’International Fencing challenge di Brescia, dove ha affrontato con grinta e determinazione una competizione di altissimo livello, Dopo 5 vittorie nel girone di qualificazione e due turni di eliminazione diretta superati, si è arresa ai piedi del podio ad una schermitrice proveniente dalla svizzera. Chiude 12′ in classifica generale, su quasi 90 iscritte, un ottimo debutto per lei in una gara di portata internazionale.

Domenica invece sono saliti in pedana ben 20 giovani schermidori dai 7 ai 14 anni, al Trofeo Interregionale “Città di Forli”.

Podio tutto faentino per le schermitrici della categoria giovanissime che vede 1′ classificata Emma Agostini, e 3′ pari merito Alice Liquori e Sofia Lama.

Buone anche le prestazioni anche di Emma Fabbri e Margherita Bosi che di fermano a metà classifica, su oltre 40 partecipanti.

Grandi risultati anche tra gli schermidori della cat. Giovanissimi: sono infatti saliti sul terzo gradino del podio Antonio Saviano e Riccardo Venturelli, dopo aver superato brillantemente ben 5 turni di eliminazione diretta. Sfiorano l’accesso al tabellone della finale anche Gregorio Mazzotti 13’, Federico Donatini 25’ e Pietro Lotti 26’.

Ottimo 6′ posto anche per Elia Rossi, che si è trovato ad affrontare una gara difficile perché insieme ad atleti di un anno più grandi.

Buona gara anche per Leonardo Linari, che nella cat allievi si ferma nella parte alta della classifica.

Nella cat Prime Lame, anno 2014, ottimo 3′ posto per Domitilla Foschini, seguita da Edoardo Mazzini.

Ottimo esordio anche per i più giovani portacolori della scherma faentina: per la cat Esordienti, anni 2015 e 2016, Emma Bandini, Elia Bandini e Lucio Cavina hanno affrontato con grinta e sempre col sorriso la prima “garetta” della stagione, così come la più giovane e solare Alice Berger.

Grande soddisfazione dello staff tecnico, che ha accompagnato e seguito i ragazzi in tutte le giornate e le fasi di gara, e del Presidente Benedetta Palombi che conferma “E’ stato un week end davvero ricco di soddisfazioni per i nostri ragazzi, che in gara hanno dimostrando la stessa grinta e determinazione che mettono in ogni allenamento. Abbiamo iniziato anche ad affrontare le prime gare internazionali, la sfida è stata sicuramente maggiore ma la risposta in questo caso di Virginia è stata all’altezza delle aspettative. Per tutti i nostri schermidori queste competizioni sono state un ottimo allenamento in vista della prova nazionale che si svolgerà tra qualche settimana.”

La scherma faentina si sta impegnando anche sul fronte organizzativo, saranno infatti 2 le gare che la Federazione ha assegnato alla società manfreda, e che coinvolgeranno circa 800 iscritti : il 13/14 gennaio si svolgerà la prova Interregionale di spada under 14, mentre il 16/17 marzo ci sarà il Campionato Regionale di spada, fioretto e sciabola.