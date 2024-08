A pochi giorni dall’inizio del ritiro la Mernap Faenza ha annunciato l’acquisizione a titolo definitivo di un altro giocatore, che già lunedì sarà a disposizione della rosa guidata da mister Matteo Vespignani. Si tratta di Valerio Di Maio, attaccante classe 1997 proveniente dal Forlì Calcio a cinque. La trattativa è stata condotta dal direttore sportivo dei faentini Federico Mazzoni nei giorni scorsi e le operazioni di trasferimento si sono concluse nella giornata di mercoledì. “Conoscevamo molto bene Di Maio perché in questi anni lo abbiamo affrontato più volte – ha dichiarato il ds rossonero -. E’ un attaccante che fa gol e che ha inoltre le qualità umane per aiutare il gruppo a crescere. Gli abbiamo chiesto convintamente di fare parte del progetto, e lui ha accettato con entusiasmo”. Di Maio in carriera ha vestito le maglie dello Sporting Forlì, del Vecchiazzano Calcio, e delle giovanili del Forlì Calcio, prima di passare alla società di futsal forlivese della quale ha difeso i colori per ben otto stagioni, intervallate nel 2017 da una breve parentesi al Romiti. Proprio con i galletti Di Maio aveva esordito in serie B, e per un paio di stagioni sportive è stato inoltre allenato da mister Vespignani. La presenza del tecnico è stato uno dei motivi che hanno convinto l’esperto pivot ad accettare l’offerta dei manfredi: “Da avversario ho sempre visto la Mernap come un gruppo unito – ha dichiarato -, ed una squadra molto forte. In passato ho anche avuto modo di lavorare insieme a mister Matteo Vespignani, è una persona molto esigente ma sa dare veramente tanto. Il fatto che fosse lui l’allenatore è una delle ragioni per cui ho deciso di accettare l’offerta della Mernap. Sono convinto che quest’anno potremo toglierci delle belle soddisfazioni”. Per i faentini si tratta del quinto innesto in vista dell’inizio della prima storica stagione in serie B. Di Maio arriva per sostituire Patrick Sgubbi, ceduto all’Aposa Bologna, e per fare reparto con Alessandro Grelle che aveva rinnovato. Lunedì a Granarolo Faentino si terrà il raduno della nuova Mernap.