Quest’anno, come ogni anno, la tanto attesa Fira di Sett Dulur sarà occasione di ritrovo, divertimento e condivisione. Sarà una Fira ricca di appuntamenti e iniziative per intrattenere grandi e piccini, gli amanti dello sport, dell’arte, del buon cibo, della musica e dello spettacolo.

Troverete gli eventi tradizionali come il torneo di tennis, il torneo bocciofilo a coppie, i tanto amati Zug in piazza Farini, la parata delle Associazioni, la tombola, il raduno delle fruste ma ci saranno anche tante novità.

Durante tutta la durata della manifestazione, sarà possibile assistere a Cacciatore di sogni, performance teatrale itinerante organizzata da Spazio A, una giovane compagnia teatrale emergente. Lo spettacolo, frutto del laboratorio omonimo, partirà alle 21.30 dal Portale dei Sogni, un’installazione artistica in corso Farini. Da qui il pubblico sarà guidato lungo un percorso che si snoderà per alcune vie limitrofe (tra le quali Vicolo Farini), dove verrà esplorato il tema del sogno attraverso immagini suggestive, suoni evocativi e racconti poetici. Ogni serata offrirà un’esperienza unica.

Preparatevi inoltre ai pistoni fumanti e al rombo dei motori delle Macchine Mirabolanti create dalla Compagnia Italento che animeranno via Garibaldi dal 14 al 16 settembre.

Piazza Farini ospiterà poi i concerti della Frank David Orchestra, dell’Orchestra La Storia di Romagna e dei Moka Club, che dopo il successo dello scorso anno tornato a Russi nella serata di lunedì.

Non solo musica ma anche tradizione e valorizzazione dei prodotti del territorio: si parte giovedì 12 settembre in Biblioteca con un convegno dedicato alla gastronomia russiana per proseguire poi sabato 14 con l’incontro divulgativo dal titolo “Uva d’oro: storia di un vitigno che erano due” per finire con La Fira Contadina, una mattinata all’insegna della tradizione agricola, di freschi prodotti locali e del Re dei formaggi, il Parmigiano Reggiano, con intrattenimento a tema per i più piccoli e mostra-concorso di macchine agricole!

Per quanto riguarda l’arte e la fotografia non mancheranno mostre ed esposizioni: Un’intera vita per la pittura – Cino Cantimori (1906-1993) presso l’ex Chiesa in Albis e il Museo Civico; presso la Biblioteca comunale Facciamo la differenza, esposizione degli scatti realizzati durante il laboratorio fotografico del progetto omonimo; EsplorApe Russi, un’occasione per vivere il territorio attraverso gli occhi di chi lo ha esplorato a bordo di un ApeCamper e Piccoli Universi, installazione interattiva negli spazi del Teatro comunale.

Tornerà poi, per il terzo anno consecutivo nel giardino della Rocca T. Melandri, Artinfira, rassegna che sarà stupirvi e divertirvi con i suoi artisti di strada, musica, giochi e altre meraviglie dal mondo.

Potrete inoltre fare acquisti al Mercato Ambulante, passeggiando tra le bancarelle dell’artigianato artistico in Corso Farini o presso il Parco Ugo La Malfa.