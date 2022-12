Si chiude alla grande il 2022 della Fenix, con la vittoria per 3-0 contro la Retina Cattolica, quarta forza del campionato. Un successo netto, conquistato grazie ad una delle migliori prestazioni della stagione, che permette alle faentine di chiudere il girone d’andata al secondo posto.

“Devo fare i complimenti alle ragazze, perché sono riuscite a rendere in discesa una partita contro un’avversaria ben organizzata e con un buon organico – sottolinea coach Angelo Manca -. Temevo molto questa gara visto il momento buono che stavano attraversando le nostre avversarie, ma la mia squadra ha giocato una gara incredibile, attaccando benissimo e contenendo molto bene il Cattolica. In fase offensiva siamo stati davvero micidiali, come dimostra il 100% realizzativo di Alberti nel primo set e di Scardovi nel terzo, ma tutte sono state molto brave.

Chiudiamo il girone d’andata al secondo posto con dieci vittorie in undici gare, un ruolino di marcia a cui nessuno avrebbe pensato in estate. Le ragazze sono state bravissime a disputare una prima parte di stagione ottima e devono essere orgogliose di quello che hanno ottenuto. Ora sfrutteremo la pausa per prepararci al meglio al girone di ritorno che sarà ancora più combattuto”.

Il campionato si ferma per la sosta natalizia e riprenderà sabato 14 gennaio, quando la Fenix sarà di scena sul campo del Rubicone In Volley (fischio d’inizio ore 17.30).

Fenix Faenza -Retina Cattolica 3-0 (25-12; 25-18; 25-13)

FAENZA: Alberti 15, Goni 6, Solaroli 5, Gorini 11, Scardovi 3, Bertoni 1, Betti 1, Emiliani 4, Baldani 1, Spada 3, Seganti (L1), Ronchi (L2), Guardigli 1, Maines 2. All.: Manca

CATTOLICA: Bigucci (L), Boccarossa, Caputo 2, Celletti, Fabbri 3, Fanelli 2, Giorgi 6, Magi 4, Ricci ne, Veschi 1, Zuccarini 1. All.: Albani

ARBITRI: Solazzi – Fanucci

NOTE. Punti in battuta: FA: 7, CA: 4; Errori in battuta: FA: 12, CA: 7; Muri: FA: 2, CA: 2.