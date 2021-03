Arriva dalla provincia di Ravenna una forte spinta per combattere l’inquinamento dei mari. La Round Table Italia, che al momento ha la presidenza nazionale proprio nel distretto faentino, in compagnia dell’azienda Madel di Cotignola, hanno fatto partire una raccolta fondi per comprare ed installare nei porti i cestini Sea Bin, dispositivi galleggianti in grado di raccogliere 1,5 Kg di rifiuti al giorno dalle acque del mare.