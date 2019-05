Alle ore 19 su tutto il territorio della Provincia di Ravenna ha votato il 54,62% degli aventi diritto, alle Europee del 2014 aveva votato il 51,02%.

Il comune con più votanti per adesso è Fusignano 62,56% quasi 10 punti in più del 2014. Maglia nera sempre il comune di Ravenna con il 50,57% ma in crescita rispetto al 2014. A Faenza ha votato il 52,45% e a Lugo il 59,15%.

La media nazionale e al 43,80%, mentre quella regionale e il 55,10% ed la percentuale più alta d’Italia.