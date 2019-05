Ravenna PUG il percorso partecipativo per l’elaborazione del nuovo Piano urbanistico generale (PUG) continua il suo viaggio attraverso i territori, con i primi word cafè o laboratori creativi.

Dopo Sant’Alberto e Piangipane, l’incontro si terrà a Marina di Ravenna, per l’area del Mare, lunedì 27 maggio alle 20.30 nella sala conferenze, in piazzale Marinai d’Italia 19.

Il secondo è invece previsto a San Pietro in Vincoli per mercoledì 29 maggio alle 20.30, nel campo sportivo di via Abbadia 4, durante la festa dello Sport.

L’obiettivo dei world cafè è quello di una prima raccolta di idee, proposte, tematiche, prospettive per le aree territoriali in questione, che verranno poi aggregate con quanto emergerà dagli incontri successivi negli altri territori urbani e del forese.

Gli eventi sono aperti a tutti i cittadini residenti nelle aree in questione e ai cittadini che sono interessati per altre ragioni, come ad esempio per lavoro.

Le attività vengono condotte e facilitate da Villaggio Globale cooperativa sociale e si svolgono alla presenza di tecnici comunali.

Ravenna PUG nasce con l’obiettivo di coinvolgere la cittadinanza nel processo che porterà l’amministrazione a redigere il PUG, il piano urbanistico generale, ossia il principale atto di pianificazione di una città, lo strumento con il quale ogni Comune progetta il proprio futuro.

Al fine di attivare la partecipazione in ogni sua forma, oltre agli eventi partecipativi, sono stati realizzati un questionario rivolto ai cittadini ed una mappa dei luoghi della rigenerazione.