La Regione investe 100 mila euro per la ristrutturazione del Centro per l’Impiego | VIDEO

100 mila euro di investimento della Regione Emilia-Romagna per il Centro per l’Impiego di Faenza. Fondi che saranno investiti per la manutenzione dello stabile di via San Silvestro, per l’adeguamento degli spazi e per il miglioramento energetico. Sarà inoltre realizzato un nuovo ingresso per i dipendenti.

In fase di progettazione sarà valutata anche la sostituzione del generatore attuale con una caldaia adattabile a sistema di termoregolazione evoluto e l’installazione di una bussola d’ingresso agli uffici.

La ristrutturazione rientra all’interno di un progetto globale di miglioramento delle sedi dei centri per l’impiego. Sono 2.200 ogni anno le persone seguite dagli uffici faentini. Le statistiche regionali raccontano che il 30% delle persone che si rivolgono ai centri per l’impiego trovano lavoro stabile