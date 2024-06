Perde il controllo dell’auto ed esce di strada: giovane perde la vita in autostrada

Incidente mortale all’alba di martedì mattina lungo l’autostrada A14, in direzione di Bologna. A perdere la vita è stato un giovane ragazzo che, secondo una prima ricostruzione, improvvisamente non è più riuscito a governare la Volkswagen Polo sulla quale stava viaggiando, è uscito fuori strada ed è andato a sbattere contro un’insegna stradale. Inutili purtroppo si sono dimostrati i soccorsi del personale del 118. Sul posto anche i Vigili del Fuoco di Faenza per aiutare medici e infermieri. L’incidente è avvenuto poco dopo lo svincolo di Faenza. Sarà ora la Polizia Stradale a dover ricostruire le dinamiche dell’incidente.