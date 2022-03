Un fine settimana intenso e pieno di emozioni per l’Edera Boxing Gym Ravenna Da Venerdi 25 a Domenica 27, presso lo Stadio Mirabello di Reggio Emilia, si è tenuto il torneo esordienti Emilia Romagna, organizzato dalla FPI Emilia Romagna con l’appoggio della società Reggiana Boxe Olmedo. A farne parte anche quattro pugili della società dell’ Edera Boxing Gym Ravenna: Russotto Simome, Mouftakir Joussef, Ghini Gessica ,Gualdi Giacomo, accompagnati all’angolo dal loro tecnico Dinaro Gesualdo. La squadra è passata fin da subito sotto i riflettori ricevendo molti complimenti dalle altre società e dai collaboratori, vista la prepararzione, tecnica e tenacia portata sul ring. Sabato sera a debuttare nella finale del torneo si è visto all’angolo blu Russotto Simone -categoria junior 80 chili- che ha avuto la meglio contro l’irrefrenabile pugile di casa della Reggiana Boxe Commej James guadagnandosi la vittoria ai punti. Una tecnica pulita quella di Russotto, che l’ha portato a non abbassare mai la guardia e a schivare bene il maggior numero di colpi, portandolo cosi alla medaglia d’oro. Sempre nella giornata di Sabato vince alla semifinale Mouftakir Joussef -categoria Elite peso 71 kg- un altro debuttante dell’ Edera Boxing Gym di Ravenna. Il suo avversario Uhunmwangho Samuele della Cognetex Imola all’ angolo blu aveva vinto il giorno prima nei sorteggi per ko. Joussef è stato infatti messo a dura prova con un incontro difficile che l’ha portato comunque a guadagnarsi la finale tenutasi il pomeriggio successivo. Nella finale Mouftakir Joussef vince per sospensione cautelare contro il cuore da leone di Marino Regna della boxe Regis. Già dalla prima ripresa si notava la maggior abilità di Mouftakir,infatti nella seconda dopo qualche colpo duro, è intervenuto il medico per controllare Regna e annunciare la fine del match vista la netta differenza tra i due ragazzi. Sempre nel pomeriggio di domenica 27, fuori torneo sono saliti sul ring gli altri due pugili ravennati Ghini Gessica e Gualdi Giacomo contro due avversari di casa della Reggiana Boxe, Vescovini Michel Nicol e Riccardo Figus. Per i ragazzi dell’Edera Boxing Gym Ravenna ci sono stati due verdetti persi ai punti che hanno fatto un po’ discutere… Ghini Gessica ha gareggiato con la combattente di casa Vescovini Michel Nicol nella categoria Elite 57 chili e ha dimostrato di essere molto piu pulita nella tecnica rispetto all’ avversaria che risultava essere piu grezza nei colpi. Sia per Gualidi Giacomo che per il suo avversario Riccardo figus è stato il primo match da 3×3 minuti. Per tutte le riprese c’è stato un ritmo esagerato. Già dai primi 40 secondi Gualdi ha fatto contare il suo avversario mettendolo giù con un gancio sinistro in pieno mento, Gualdi sta dimostrando match dopo match di fare sempre meglio, ci aspettiamo una grande crescita da questo ragazzo ancora giovanissimo.

L’ Edera Boxing Gym Ravenna non si ferma è sarà presente ancora il 5 marzo al torneo delle Alpi in Toscana con l atleta Ghini Gessica che sfiderà la veneta Previato Ester, e ancora il 13 marzo a Pesaro con i 2 atleti Gentile Luca e Bekim Arapi.

Dinaro Gesualdo Allenatore e Titolare dell’ Edera Boxing Gym Ravenna conclude dicendo;

“Quest’ anno ci siamo fissati tanti obbiettivi e sono sicuro che di questo passo raggiungeremo grandi risultati”.