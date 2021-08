La guida Incontro a Dante è ora raccontata anche in versione digitale attraverso nove video in italiano e inglese, “pillole” della durata di circa un minuto, dove le autrici, guide turistiche della città, offrono piccole anticipazioni sui luoghi danteschi e su come la presenza di Dante abbia attraversato i secoli e influenzato la storia di Ravenna.

Da mercoledì 1° settembre le video pillole saranno online sui canali social del Comune e di Ravenna Tourism, per ora solo nella versione inglese; tra i protagonisti, insieme alle guide turistiche, Kevin Raub, giornalista e autore di Lonely Planet.

Il progetto, prodotto dal Comune, curato da Cristiana Zama, con la preziosa collaborazione delle guide turistiche de Il Cammino di Dante, e realizzato da SBC Edizioni con il supporto tecnico dello studio Windriser, sviluppa delle anteprime della guida cartacea pubblicata in occasione delle celebrazioni del settecentenario della morte del Sommo Poeta.

I nove itinerari proposti prendono vita attraverso le suggestive immagini della città e brevi dialoghi tesi a descrivere il tema del percorso e ad incuriosire il visitatore. Non solo la Tomba di Dante e la Zona del Silenzio, quindi, ma anche le tracce di Dante uomo, le vicissitudini dei Da Polenta, la Ravenna trecentesca, la suggestione poetica dei mosaici ravennati, le interpretazioni contemporanee di mosaicisti e street artist, i poeti e i personaggi illustri che resero omaggio al Sommo Poeta, la trasformazione urbanistica del ventennio fascista e la pineta di Classe, citata nella Divina Commedia, per unire arte e natura con una particolare attenzione alla sostenibilità.

Edita da SBC Edizioni, la guida Incontro a Dante è un’opera agile e pratica che intende offrire al turista, ma anche al ravennate curioso e interessato alle tante tracce del Poeta in città, un essenziale strumento informativo e documentale.