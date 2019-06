Nella mattinata di venerdì 7 giugno i capannisti di Ravenna si sono uniti in una protesta contro il probabile abbattimento di 38 manufatti che sorgono lungo i Fiumi Uniti.

I 38 capanni in questione, benché rispettino il regolamento approvato dal consiglio comunale, secondo la Regione costituiscono un rischio in caso di piena e come tali devono essere abbattuti. Un giudizio che i capannisti non condividono.