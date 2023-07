“Ho sorvolato con il presidente Bonaccini le aree colpite.

Vedere questo territorio che porta ancora cicatrici, e in molte parti l’operosità dei concittadini emiliano-romagnoli ha messo a posto tanto, vederlo sfregiato e così lesionato mi provoca forti sentimenti emotivi”.

Lo ha detto il generale Francesco Figliuolo, incontrando la stampa in Regione Emilia-Romagna. “Il mio pensiero va a vittime e sfollati e a quanti ovviamente stanno soffrendo dal punto di vista morale e materiale per la tragedia”, ha detto il generale designato come commissario per la ricostruzione. (ANSA)