La Pro Loco di Marina di Ravenna lancia un concorso fotografico per raccontare l’inverno del paese. Per partecipare gli utenti dovranno postare sul proprio profilo Instagram una foto o un video (di massimo un minuto) che abbia come tema il paese, il quale potrà essere utilizzato sia come soggetto principale sia come sfondo. Per partecipare è necessario utilizzare l’hashtag #MDRWINTEREDITION e inviare la foto all’indirizzo mail contest@marinadiravenna.org.

Le tre foto o video che avranno ottenuto più “like” al termine del contest saranno premiate. Cena di due persone per il primo classificato, pranzo per due al secondo e un voucher valido per un’esperienza a cura di Riviera Experience per il terzo. Una commissione di esperti potrà selezionare e segnalare altre fotografie meritevoli, a proprio insindacabile giudizio, sulla base di criteri di originalità e qualità, il materiale selezionato potrà essere utilizzato per una mostra fotografica che si svolgerà a Marina di Ravenna galleria FaroArte nell’arco del 2022 o per attività ed eventi espositivi digitali/social/in loco nella prossima stagione. Il regolamento completo del concorso è sul sito ufficiale della Pro Loco (www.marinadiravenna.org). Scopo dell’iniziativa è quello di promuovere tra i cittadini i turisti la (ri)scoperta, la conoscenza e la valorizzazione di Marina di Ravenna incentivando la destagionalizzazione del territorio e realizzando materiale di promozione turistica. Il concorso è attivo dal 20 dicembre 2021 al 31 gennaio 2022