La Polizia cerca di dare un volto all’assassino di Ilenia Fabbri: trovata una macchia di sangue

Una macchia di sangue potrebbe aiutare a risalire all’indetikit dell’assassino di Ilenia Fabbri. Come riporta stamani il Corriere di Romagna, notizia che poi è stata confermata, gli investigatori della Polizia Scientifica hanno trovato una traccia ematica dell’uomo che sabato mattina scorso, all’alba, ha fatto irruzione nell’abitazione di via Corbara per uccidere la donna. Attualmente iscritto nel registro degli indagati è solo l’ex marito di Ilenia, Claudio Nanni, col quale era in corso un difficile percorso di divorzio dopo la separazione ufficiale di qualche anno fa. L’uomo è indagato con l’ipotesi di reato di omicidio pluriaggravato in concorso con persona ignota. Nella giornata di ieri la polizia ha notificato l’avviso a Nanni e ne ha perquisito casa e l’autofficina di cui è titolare.