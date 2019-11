Natale ricco di iniziative per il centro storico di Faenza: tornano i giardini, la pista di ghiaccio e gli elfi

Sarà un Natale ricco di iniziative per il centro di Faenza. Il Comune manfredo e il consorzio Faenza C’entro hanno infatti presentato il calendario degli eventi, arricchiti rispetto gli anni passati, che caratterizzeranno il centro storico durante dicembre e gennaio. Tornano a decorare il centro i Giardini di Natale, con le nuove luminarie e la rinnovata Posta degli elfi accanto alla giostra per i più piccoli, ai quali sarà dedicato anche un gioco fra i negozi. La pista di pattinaggio sarà ancora alla Molinella mentre tutte le domeniche di dicembre i negozianti saranno aperti in via straordinaria. Confermata la collaborazione con La BCC e Caviro e la carta fedeltà Faenza Shopping Card per ottenere sconti. Il 30 novembre saranno accese le luminarie, il 14 dicembre saranno inaugurati i giardini mentre, come da tradizione, alla vigilia di Natale si animerà il presepe di San Francesco.