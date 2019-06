Ora il Sindaco di Ravenna Michele de Pascale non ha più alibi. Risponda positivamente all’appello del Sindaco di Forlì Gian Luca Zattini e si confronti con lui per avviare al più presto le procedure amministrative per realizzare il nuovo collegamento tra Ravenna e Forlì: la Ravegnana Bis.

Proprio martedì mattina ho incontrato il nuovo Sindaco di Forlì per illustrargli la proposta e il tracciato di Ravegnana Bis ideata dalla lista civica La Pigna.

Durante l’incontro Zattini si é dimostrato estremamente interessato ed ha voluto approfondire la nostra idea progettuale che prevede la realizzazione di una nuova strada a 2 corsie per ogni senso di marcia, che partendo dallo svincolo della Standiana sulla E45 e lambendo le località delle Ville Unite, termina nella rotonda del casello autostradale di Forlì. Si tratta di un percorso di poco meno di 12 chilometri totali che consentirebbe di collegare Ravenna con Forlì in circa 14 -16 minuti, con ovvi e mutui benefici.

La nostra proposta è stata fatta propria anche dal consigliere regionale forlivese della Lega, Massimiliano Pompignoli, che con un emendamento ha proposto di inserire nel Prit 2025 la Ravegnana Bis con lo stesso percorso da noi ideato.

Giova ricordare che la nostra proposta di Ravegnana Bis é stata condivisa pubblicamente anche da Gabriele Padovani, candidato per la Lega alle elezioni europee del 26 maggio.

Ma soprattutto la nostra proposta è stata condivisa da altre 1500 ravennati e forlivesi che con le loro firme hanno sostenuto la petizione promossa dalla lista civica La Pigna.

Ora de Pascale, che ha sempre deriso la nostra proposta di Ravegnana Bis definendola “non prioritaria” tanto da farla bocciare dal suo partito in Consiglio comunale la scorsa settimana, accolga l’invito del Sindaco Zattini per il bene dei ravennati, del porto di Ravenna, dei residenti delle Ville Unite, e concordi le iniziative da intraprendere per realizzare l’infrastruttura più urgente e importante, la Ravegnana Bis.