Si è concluso il programma triennale voluto dal Rotary Club Ravenna, che – per il tramite delle illuminazioni dell’artista veronese Luigi Scapini – ha guidato gli allievi della nostra Accademia a realizzare in mosaico le 21 figure degli Arcani Maggiori dei tarocchi.

Il vincitore del primo premio è il romano Roberto Bovelli, che ha realizzato la carta del Mago (o Bagatto), secondi a parimerito la svizzera Giorgia Castelli (il Diavolo) ed il macedone Alexandar Velichkovski (l’Angelo), e premio speciale per la migliore realizzazione a tema Ravenna, a Aleksandra Miteva, macedone anch’essa, che ha interpretato la carta della Fortuna rimandando al labirinto sul pavimento di San Vitale.

Una menzione speciale anche al forlivese Andrea Mandalari che ha visto nella carta del Carro l’insieme di caveja e Giustiniano.

Tutte le opere sono state realizzate con particolare maestria sotto la guida del prof. Daniele Strada.

Alcune opere realizzate nei precedenti anni sono state esposte al private banking della Cassa, in occasione del 70° anniversario del Club. E probabilmente tutta la serie verrà esposta in occasione della prossima Biennale del Mosaico, in una sede straordinaria ancora top secret. Questa serie di 21 mosaici con le carte degli Arcani Maggiori andranno ad arricchire il patrimonio di opere d’arte del Club, che già – come ha ricordato il Presidente Zinzani – è proprietario della serie dei Mosaici di artisti Contemporanei in esposizione permanente al MAR.

Il Socio ing. Giovanni Scapini, anima del progetto, ha annunciato che i prossimi due anni vedranno impegnati gli allievi dell’Accademia sul tema “Dante”.