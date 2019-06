La Coop. Trasporti di Riolo Terme propone la linea pubblica domenicale verso il mare di Punta Marina, tutte le domeniche dal 30 giugno al 01 settembre 2019!

La linea domenicale “TUTTI AL MARE COL BUS” è una linea pubblica a biglietto per tutti coloro (bambini, genitori e nonni) che vogliono raggiungere il mare senza preoccuparsi del traffico.

Tutte le domeniche la Cooperativa Trasporti di Riolo Terme permette per tutta l’estate di raggiungere la località di Punta Marina con partenza alle 7.50 dalla stazione dei Bus di Faenza e con collegamenti diretti anche dalle vallate di Riolo Terme (partenza dallo stabilimento termale) – Castel Bolognese e Tredozio – Modigliana – Marzeno.

È un servizio che permetterà a tutti i residenti e i turisti del comprensorio faentino di raggiungere facilmente le spiagge di Punta e Marina di Ravenna sfruttando un servizio economico ed ecologico, con arrivo alle 8.40 a Punta Marina e la possibilità di utilizzare il servizio “navetto” che collega il lungo mare di Punta e Marina di Ravenna: autobus gratuiti ogni 15 minuti, dai parcheggi di Via Trieste e di Via del Marchesato per il litorale di Marina di Ravenna e dal parcheggio di Via Trieste per il litorale di Punta Marina Terme.

La partenza per il ritorno è prevista alle ore 17.15 da Punta Marina. È necessario osservare la massima puntualità per la corsa di ritorno.

Per tutti coloro volessero maggiori informazioni o per gruppi organizzati è consigliabile contattare direttamente gli uffici della Cooperativa Trasporti di Riolo Terme al 0546 71028.