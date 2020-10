La Piccola Betlemme si trasferisce a Palazzo delle Esposizioni: sistemazione temporanea per continuare gli aiuti

La Piccola Betlemme si trasferisce al Palazzo delle Esposizioni. Trovata una soluzione, seppur temporanea, per la cucina solidale divenuta un importantissimo ingranaggio nel sistema del welfare faentino. In questi giorni, infatti, l’associazione dovrà abbandonare i locali vicino San Domenico, che dovranno tornare nella disponibilità del proprietario, e rischiava di dover interrompere la propria attività a sostegno delle famiglie e delle persone in difficoltà e a sostegno dei senzatetto. Il Comune, a cui l’associazione ha chiesto aiuto, è al momento alla ricerca di una nuova sede funzionale. Nel frattempo ha trovato una soluzione tampone e intorno alla seconda settimana di novembre dovrebbe avvenire il trasferimento all’interno dei nuovi locali.