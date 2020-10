È partito questa mattina da Cervia il Giro d’Italia per la sua 13^ tappa con arrivo a Monselice. 192 km quasi tutti di pianura fino alla salita del Roccolo, a cui ha fatto seguito il Calaone. A vincere è stato Diego Ulissi alla sua seconda vittoria al Giro d’Italia 2020.

La giornata per i corridori è iniziata questa mattina a Cervia, dove in piazza Garibaldi era stata allestita l’area hospitality con il podio firma per le presenze dei ciclisti. Il villaggio di partenza, invece, era stato allestito in viale Roma. Gli sponsor invece erano stati organizzati vicino agli autobus delle squadre in piazza Costa. Tutta l’area del centro città è stata in realtà coinvolta nella manifestazione sportiva. La tappa è iniziata intorno alle 11.30, quando il gruppo ha attraversato Cervia, percorrendo viale Roma, raggiungendo il lungomare, per poi tornare verso l’entroterra lungo viale dei Mille. La corsa vera e propria però è iniziata sull’Adriatica, percorsa dai ciclisti fin oltre ad Alfonsine. Per tutta la mattinata, dalle 10 in poi, la Statale 16 è stata chiusa al traffico per permettere il passaggio della Corsa Rosa.