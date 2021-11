La nuova edizione del Festival Corti da Sogni sarà in autunno: proiezioni dal 22 al 24 novembre | VIDEO

Il Festival Corti da Sogni inaugura una nuova stagione autunnale per poi tornare l’anno prossimo nel tradizionale calendario primaverile ravennate. Dal 22 al 24 novembre, infatti, si terrà la 22^ edizione del festival curato dal circolo del Cinema Sogni “Antonio Ricci”. Sarà ospitata al Cinema Mariani visti i lavori che al momento non rendono disponibile il Teatro Rasi. Tre categorie di concorso: Made in Italy, Premio Giuseppe Maestri per i corti d’animazione, e Sogni Fiction riservata al cinema internazionale. Diversi gli eventi speciali per uno degli appuntamenti più longevi del territorio ravennate.