Il Tour dei cioccolatieri torna a Ravenna: giovedì inaugura Art & Ciocc | VIDEO

Torna per gli amanti del cioccolato l’appuntamento con Art & Ciocc. Il Tour dei Cioccolatieri farà tappa a Ravenna da giovedì 11 a domenica 14 novembre, in Piazza del Popolo, dove a fianco del cioccolato artigianale di ogni varietà, accanto alle specialità regionali, troveranno spazio le sculture di cioccolato. L’evento, proposto come ogni anno da Confcommercio, vanta l’adesione di diversi esercizi commerciali della città che proporranno degustazioni a tema. Degustazioni saranno come sempre possibili negli stand e durante i momenti legati alla didattica, curati da Caffè Il Nazionale, che accompagneranno la quattro giorni del mercato.