Qualità della vita: Ravenna in cima alle classifiche del Sole 24 Ore per la qualità offerta alle famiglie con bambini, ai giovani e agli over65. Scorrendo i criteri che hanno determinato le classifiche (parchi, asili, scuole, classi pollaio, trasporto pubblico, locali, concerti, orti urbani, pensioni, disoccupazione giovanile, inquinamento acustico, etc.), secondo i ravennati è veramente così ?