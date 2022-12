Il consiglio comunale approva la liquidazione di Terre Naldi, la società interamente partecipata dal Comune di Faenza a Tebano. La gestione del comparto vitivinicolo passerà molto probabilmente a Faventia Sales, come consiglia lo studio commissionato per 25 mila euro dal Comune di Faenza per esaminare l’intera questione. Uno studio al centro delle critiche dell’opposizione.