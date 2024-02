Sonia Zanzi, in arte Sonia Davis, è una ballerina, cantante e soprattutto la “Nonna di tutti”. Il suo carisma è commisurato al suo talento, quando negli anni 90 vende milioni di dischi grazie a delle hit di disco dance. Era la voce degli Fpi Project, poi pian piano le cose son cambiate, ma non la sua voglia di musica. Canta “Bette Davis Eyes” di Kim Carnes, da cui deriva anche il suo nome. Una personalità così non può che essere parte del team Clementino.