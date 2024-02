A San Bartolo, frazione a sud di Ravenna, è stata inaugurato il punto prestito e lettura per bambini e bambine, ragazzi e ragazze “L’Albero di Gio”, in collaborazione con l’Istituzione Biblioteca Classense.

Insieme al punto lettura sono state presentate alla comunità anche le prime aree del Centro Didattico Ricreativo Labadabadu, in particolare l’aula dove si svolgono le lezioni di musica e la sala eventi. Entro l’anno sarà aperta una nuova area (una seconda sala eventi con cucina e una sala insonorizzata per prove musicali) e sarà accessibile il parco alberato di circa 2000 mq.

I proprietari, i ravennati Michele Guerra e Chiara Torelli, hanno accolto con emozione le tante persone presenti spiegando i motivi che hanno spinto loro a portare avanti questo ambizioso progetto, frutto di impegno, coraggio e passione.

Al taglio del nastro è intervenuto l’Assessore Fabio Sbaraglia “Il Comune di Ravenna è un comune molto ampio e molto particolare: il 40% dei cittadini ravennati vive in circa 90 frazioni fuori dalla cintura urbana e la scarsa possibilità di accesso ai servizi di natura scolastica, sanitaria e culturale crea una disparità sul territorio che preoccupa e che ci vede impegnati faticosamente a ridurre. Vedere che dal territorio nascono progetti come questo che si pongono l’obiettivo di avvicinare i servizi alle comunità è esattamente ciò che cerchiamo di stimolare”.

Ai ringraziamenti si è unita anche la dott.ssa Nicoletta Bacco, Responsabile Pubblica Lettura che ha aggiunto “Posso solo sostenere il grande lavoro fatto da Chiara e Michele perchè in un territorio così grande come Ravenna si ha bisogno di tanti punti lettura. Leggere è parte del benessere complessivo di ognuno di noi quindi leggete, fate leggere e leggete per i più piccoli, vi invito a frequentare e vivere attivamente questo posto.”

A seguire, le volontarie di Nati per Leggere hanno accolto con le loro letture i tanti bambini accorsi, che hanno potuto finalmente conoscere Gio, la mascotte del punto lettura, ed ammirare il grande albero dipinto che cambierà aspetto con il cambiare delle stagioni.

Orari di apertura del Punto Lettura dal 20 febbraio

martedì e giovedì, dalle 15.30 alle 18.30

sabato, dalle 9.30 alle 12.30

Per informazioni

Tel: 393.661.78.22

Email: labadabadu.ravenna@gmail.com

Web: www.labadabadu.it

Canali Social:

Facebook : “Labadabadu – Centro Didattico Ricreativo”

“L’albero di Gio – Punto Lettura per bambini e ragazzi”

Instagram: “labadabadu.ravenna”