Le edizioni toscane Helicon nella agenda 2022 arte e pensiero hanno sul retro di copertina l’opera dell’artista internazionale Mauro Capitani “Uomo che legge il giornale”, pare una metafora introduttiva ai testi critici della professoressa Cristiana Vettori, la quale scrive le note per l’agenda il 2 Novembre, anniversario della morte di Pier Paolo Pasolini, un intellettuale che occupò la scena pubblica del secondo dopoguerra, provocatore e anti borghese. Sulla morte Pasolini scrisse “ solo grazie alla morte, la nostra vita ci serve ad esprimerci” ( empirismo eretico 1972). Nel testo la Professoressa ricorda Paolini scenografo accanto a Fellini, Rossellini, alla Anna Magnani. Ha aderito ha questo progetto editoriale anche l’autrice ravennate Alessandra Maltoni con i versi “ Al piccolo Museo” in Val di Fassa, la professoressa Vettori commenta: “ Penia di Canazei, lago di Fedaia, Val di Fassa: la poetessa attraversa i luoghi dove fu combattuta la Grande Guerra e dove sono conservati i reperti storici e ricostruzioni che riportano indietro in quegli anni”. Agenda originale e culturale per il 2022 , la prefazione della Vettori a Pasolini contiene il discorso di Alberto Moravia al funerale di PierPaolo: “ Abbiamo perso prima di tutto un poeta, e poeti non ce ne sono tanti nel mondo, ne nascono tre o quattro soltanto in un secolo! Il poeta dovrebbe essere sacro.