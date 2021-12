In occasione della Giornata Internazionale della Solidarietà umana, istituita dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, tutti i Lions Club d’Italia uniscono le forze e sono chiamati a raccolta per l’iniziativa “Aggiungi un posto a tavola”, con l’obiettivo dare concreto sostegno alle famiglie in difficoltà.

La Giornata Internazionale della Solidarietà umana vuole identificare la solidarietà come valore fondamentale e universale alla base delle relazioni tra i popoli.

Per celebrare questa occasione, i Lions Club di Ravenna e Cervia hanno deciso di partecipare all’iniziativa invitando tutti i soci Lions ad aiutare le persone che si trovano più in difficoltà attraverso un piccolo gesto: donare buoni pasto alla mensa di Fraternità di Ravenna, acquistare attrezzature per la Mensa della Caritas a Santa Teresa.

I Lions Club Cervia Ad Novas, Cervia – Cesenatico Host e Milano Marittima 100 hanno acquistato beni alimentari per il pranzo di Natale a Mensa Amica di Cervia.

I soci Lions di Ravenna doneranno anche il loro tempo per aiutare i volontari nella distribuzione dei pasti sia alla Mensa della Caritas e Santa Teresa che al dormitorio di Ravenna “Re dei Girgenti”.

Molti soci dei Club di Ravenna: Host, Bisanzio, Dante Alighieri e Romagna Padusa hanno donato il corrispettivo di un pasto trasformato in buoni spesa da utilizzare in negozi o ristoranti convenzionati.

I Lions club italiani con 40.000 soci, oltre 1.300 club, distribuiti su tutto il territorio nazionale operano da 70 anni al servizio della Comunità e nell’ultimo anno sociale hanno realizzato attività di servizio per oltre 8,7 milioni di euro, aiutando oltre 2 milioni di persone. Hanno sostenuto e tuttora sostengono il sistema sanitario nazionale nella lotta al Covid-19 con una molteplicità di donazioni, per l’acquisto di sofisticate attrezzature ospedaliere e dispositivi di protezione.

“Donare un pasto a chi si trova in una condizione di fragilità economica è un gesto semplice e, al contempo, molto utile – dichiara Franco Saporetti Governatore del Distretto 108A Lions -. Anche i Lions di Ravenna e Cervia vogliono compiere questo gesto tutti insieme nella giornata mondiale della solidarietà per esprimere il loro desiderio di servire con il cuore, mente e mani cercando di dare dando risposte significative e concrete”.