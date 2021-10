La Festa dei Frutti Dimenticati arriva alla 30^ edizione: tante novità

La Festa dei frutti dimenticati di Casola Valsenio arriva alla trentesima edizione. Il 9-10 e il 16-17 ottobre il quadrilatero fra via Soglia, via Marconi e via Matteotti tornerà ad ospitare gli stand gastronomici e il mercato degli agricoltori casolani. Diversi gli eventi a cornice in entrambi i fine settimane. Molte anche le novità: la festa infatti quest’anno sarà caratterizzata da spettacoli, rievocazioni, giochi, laboratori con una particolare attenzione nei confronti dei bambini. Sarà possibile inoltre nei giorni della festa visitare Il Cardello