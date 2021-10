La Consulta Del Volontariato e Delle Associazioni Della Romagna Faentina ODV, con un nuovo Consiglio Direttivo eletto lo scorso 21 luglio 2021 e in sostituzione della consueta Festa delle Associazioni, dopo un anno particolare, ha deciso di non voler perdere l’occasione per incontrare tutte le Associazioni del territorio con lo scopo di mantenere un confronto attivo e di raccontarsi, riuniti tutti insieme (nel rispetto delle normative vigenti)

SABATO 16 OTTOBRE 2021 ALLE ORE 9.30

NELLA SALA DEL CONSIGLIO COMUNALE DI FAENZA

Il programma della mattinata sarà il seguente:

Ore 9,30 Saluto autorità e consegna premio Mariposa

Ore 10,30 Presentazione annuale attività Consulta

Ore 11,00 Illustrazione e confronto “PRONTI AD AGIRE”

Ore 12,00 Firma documento

APERITIVO

Per partecipare all’evento è obbligatorio possedere il Green Pass ed è gradita una conferma di partecipazione (mandando un email a consultavolontariatofaenza@racine.ra.it) al fine di poter predisporre gli spazi nel rispetto delle normative vigenti.

Oggi, la Consulta è pronta a sostenere le associazioni nel post-Covid, con tutte le nuove sfide e fragilità che si stanno presentando. Intende infatti promuovere un progetto che renda possibile l’attivazione di tutte le associazioni in momenti di emergenza come quelli vissuti e che stiamo ancora vivendo per fronteggiare il COVID 19, ritenendo possibile aumentare le risorse da dedicare ai progetti di rete ideati dalle associazioni.

Anche in quest’ultimo difficile anno, la Consulta ha cercato di sostenere tutte le associazioni che hanno messo in campo le loro forze per stare al fianco della comunità, mantenendo salda la rete costituita nel territorio, in collaborazione con l’Associazione COmunità ROmagna ODV – servizi per la solidarietà (fino al 3 giugno 2021, Associazione “Per gli altri”) Centro di Servizi del volontariato di Ravenna.

L’Associazione COmunità ROmagna ODV vuole fornire alle realtà del volontariato e dell’associazionismo gli strumenti utili a svolgere al meglio la loro attività, gestirsi correttamente, promuoversi, progettare.

Per questo motivo, la Consulta sostiene fermamente l’Associazione COmunità ROmagna in un momento di grande cambiamenti per tutto il Terzo Settore. Stare al fianco del nostro CSV vuol dire difendere gli interessi delle associazioni del proprio territorio, valutando ed indirizzando la qualità dei servizi offerti al terzo settore.

Per continuare ad essere un sostegno per il Volontariato, migliorarsi e crescere al passo con questi tempi frenetici, abbiamo bisogno di ognuno di voi. È infatti fondamentale per noi ascoltare e recepire le necessità di tutti i volontari che ogni giorno si impegnano nella costruzione di una comunità più solidale.