Giovedì 28 ottobre alle ore 17:00, presso la Biblioteca Comunale “Luigi dal Pane” di Castel Bolognese, si terrà la presentazione del progetto La Compagnia dei Racconti alla presenza della Dirigente di ASP della Romagna Faentina, che illustrerà tutti i servizi rivolti alla popolazione anziana sul territorio.

La Compagnia dei Racconti incontrerà i concittadini più anziani per ascoltare e raccontare le storie della loro vita, le quali verranno poi trascritte in una raccolta di biografie.

Un incontro importante tra cittadini e cittadine di diverse età, per non disperdere un patrimonio di esperienze importante per la memoria collettiva di una comunità e soprattutto per vincere la solitudine e prevenire condizioni di disagio e isolamento.

Ad illustrare tutti i servizi rivolti alla popolazione anziana sul territorio sarà la Dirigente del Settore Servizi alla Comunità dell’Unione Romagna Faentina, Antonella Caranese.

La Compagnia cerca persone – che vivono nel territorio di Castel Bolognese – appassionate e desiderose di trascorrere un po’ del proprio tempo con gli anziani della città.

Per informazioni e iscrizioni scrivere a ericci@villaggioglobale.ra.it o chiamare il 3496481710 o rivolgersi alla segreteria del Comune di Castel Bolognese allo 0546 655845.