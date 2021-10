Alle 10,30 di ieri la città di Lugo, rappresentata dall’assessore Luciano Tarozzi ha ricordato i Martiri del Senio nel settantasettesimo anniversario dell’eccidio nazifascista. Alla commemorazione vi era la presenza del sindaco di Cotignola Luca Piovaccari e la vice sindaca di Bagnacavallo Ada Sangiorgi.

Dopo una processione lungo l’argine c’è stato l’alzabandiera e la deposizione della corona di alloro al fianco della lapide in memoria di Luigi Ballardini, Renzo Berdondini, Giovanni Dalmonte, Domenico Facciani, Giorgio Folicaldi, Floriano Montanari e Gianni Montanari.

La commemorazione, si è conclusa con le parole di Eba Valmori, presidente dell’Associazione Anpi di Lugo: “E’ giusto ricordare gli i tragici eventi accaduti sul nostro territorio 77 anni fa per far sì che non riaccadano nuovamente”.