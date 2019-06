Un punto, decima posizione per Daniil Kvyat al termine del Gran Premio del Canada di Formula 1 corso a Montreal. Il pilota russo, partito dodicesimo, alla fine ha guadagnato due posizioni al termine della gara, dopo un lungo duello con Carlos Sainz, centrando ancora una volta la zona punti, dimostrando una continuità di rendimento che gli era sempre mancata nelle passate stagioni.

Ritirata la seconda guida della Toro Rosso, Alexander Albon, coinvolto in un incidente al via con Giovinazzi. Pregiudicate le prestazioni della vettura, si è quindi preferito il ritiro.

“All’inizio di questo weekend” commenta il Team Principal Franz Tost “le nostre performance hanno dimostrato che non eravamo allo stesso livello di Monaco. Tuttavia, ingegneri e piloti hanno fatto un ottimo lavoro per compensare le carenze. Sulla griglia ci siamo schierati in P10 e P13 ed entrambi i piloti sono partiti piuttosto bene. Sfortunatamente, Alex ha avuto un contatto con Giovinazzi e ha perso l’ala anteriore, così abbiamo dovuto fermarlo per la sostituzione e montare gomme nuove. Ma a quel punto, la gara di Alex era già più o meno finita, perché dopo l’incidente ha perso molto tempo. Così, abbiamo deciso di ritirare la vettura per limitare il chilometraggio della PU. Daniil ha fatto una gara fantastica e ha difeso molto bene la sua posizione da Perez, all’inizio. E sul finale di gara, è riuscito ad aumentare il ritmo, superare gli avversari e segnare un punto. Penso che questo risultato era il massimo che potevamo ottenere qui oggi, quindi dobbiamo analizzare tutti i dati e capire dove perdevamo rispetto agli altri, così da essere più competitivi nelle prossime gare e tornare nei punti con entrambe le vetture”.