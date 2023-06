Un susseguirsi di grandi emozioni per la Nazionale italiana nell’impegnativa 3 giorni di Campionati Europei Giovanili di Duisburg.

L’Inno di Mameli ha infatti risuonato 3 volte nel Landschaftspark per i campioni europei giovanili Francesco Ponzinibio, Ludovico Borghi e Agnese Fiorio, mentre altre due eccellenti medaglie d’argento sono state conquistate da Eva Mengoli e Irina Daziano.

Nella categoria Under 18 il bolognese Samuele Graziani e il ravennate Ludovico Borghi accedono alla fase finale. Ai quarti superano i rispettivi avversari, in semifinale Graziani deve cedere il passo all’ucraino Sumenkin, mentre Borghi supera il tedesco Umlauf, che nella finalina toglierà la gioia del bronzo a Graziani. Invece in finale Ludovico Borghi supera sé stesso e l’avversario ucraino con un ottimo 5,79”, conquistando così il titolo di Campione Europeo Giovanile, dopo l’oro recentemente conquistato in Coppa Europa Giovanile a Tarnow e i 3 ori collezionati in Coppa nel 2021.

Grande soddisfazione per il Direttore Tecnico di specialità Speed, il faentino Aldo Reggi: “Ottima prestazione dei nostri ragazzi della Nazionale Giovanile Speed con 4 podi in 6 categorie. Aldilà delle medaglie, che fanno sempre piacere, hanno fatto segnare dei tempi molto interessanti in vista dei loro futuri appuntamenti internazionali”.

Infatti l’eccezionale prestazione dei nostri giovani climbers azzurri fa ben sperare in vista dei Campionati del Mondo Giovanili, che si svolgeranno a Seul dal 17 al 28 agosto.