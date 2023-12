“In merito alle recenti nomine relative alla nuova Giunta di Faenza, il Presidente Provinciale Roberto Fagnani dichiara: “Accogliamo molto positivamente la proposta del Sindaco Massimo Isola sulla delega al bilancio affidata ad Italia Viva, nomina di significativa importanza che permette di incidere concretamente sulle politiche di una città. Delega indubbiamente complessa per il momento storico che stiamo vivendo e che allo stesso tempo richiede grande senso di responsabilità, ma che ci vede orgogliosamente convinti di poter dare un contributo importante. Siamo inoltre contenti di poter proseguire il lavoro sul tema dello sport, in particolare sulla bicicletta e il tour de France , che caratterizza da sempre Italia Viva , potendo contare anche sulle competenze in merito del nostro Consigliere Alessio Grillini . Mi preme inoltre ringraziare l’ex Assessore al turismo Federica Rosetti, che con grande senso di responsabilità e passione per il suo Partito e la sua Città, ha dapprima accettato l’incarico in Giunta due anni fa subentrando a Rossella Fabbri ed oggi, sempre per il bene del partito e consapevole dell’importanza di un cambio di delega che rafforza sicuramente l’agire politico di Italia Viva, ha fatto un passo di lato.

Faccio quindi un grosso in bocca al lupo a Denise Camorani, che prende in carico una delega importante la quale richiede competenze specifiche e per le quali la Dottoressa Camorani vanta una importante esperienza professionale, ringraziandola per aver accettato l’incarico.”